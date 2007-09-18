Зварич хоче, щоб Янукович зліз з вертольота МНС

Кандидат у народні депутати від блоку “Наша Україна – Народна самооборона” Роман ЗВАРИЧ вважає, що є всі підстави для подання скарги у Центральну виборчу комісію з проханням винести попередження прем’єр-міністру Віктору ЯНУКОВИЧУ за використання ним для передвиборної агітації вертольотів МНС і для судового розгляду цієї справи.

Як повідомили УНІАН у прес-службі блоку, Р.ЗВАРИЧ заявив: “Такі дії прем’єра є прямим порушенням виборчого законодавства. Вони прямо суперечать нормам закону про вибори народних депутатів України”. Він наголосив, що у законі чітко зафіксовано, що посадові особи органів виконавчої влади, тим більше Кабінету міністрів України, не мають права брати участь в агітації, використовуючи бюджетні ресурси і своє службове становище.

“Якщо прем’єр може літати й агітувати на вертольотах МНС, то така сама можливість мала би бути надана кожному кандидату в народні депутати від будь-якої партії чи блоку”, - додав він.

Р.ЗВАРИЧ також вважає, що в протилежному випадку це грубе порушення принципу рівності, який закладений в законі про вибори.