Зізнання від Януковича: ось вже 10 років, як я вліз у... дерьмо

Прем`єр-міністр Віктор Янукович під час відвідин Житомирської області неабияк здивував учасників мітингів нежданими одкровеннями.

У Овручі, Коростені і Черняхові – населених пунктах, в яких політичні симпатії, як призналися місцеві жителі, розділилися практично порівну між Партією регіонів і Блоком Юлії Тимошенко, виступи Януковича, на відміну від його звернень до мітингуючих в інших областях, були направлені не проти Віктора Ющенка, а проти лідера БЮТ. "Не треба тільки плутати мене з цією пані з косою. Я завжди був людиною слова", - благав жителів Овруча прем`єр, якого з пані (хоч з косою, хоч без) може переплутати хіба що сліпо-глухо-німий виборець, й хіба що вночі.

Цей же населений пункт прем`єр ощасливив ще і таким твердженням: "Я такий же, як і ви. Я також народився в простій сім`ї, в сім`ї робочих. Тому ми з вами однодумці", - повідомляє Комерсант-Україна.

У Черняхові, де на мітингу зібралося близько 500 чоловік, прем`єр розповів, що опинився в політиці випадково і, судячи з усього, не по своїй волі. "Працював, очолював підприємства. І ось вже десять років як став чиновником і, так би мовити, вліз у дерьмо", - заявив Віктор Янукович. Прем`єр звертався до мітингуючих по-українськи і лише останнє слово вимовив чистою російською мовою. При цьому прем`єр зізнався, що політика йому ніколи не подобалася: "Оскільки я терпіти не можу брехні".

Правда, як з`ясувалося, є серед політиків і чесні люди, і всі вони об`єдналися в "команду практиків, промисловців, які завжди говорили правду". Очолює цю команду Віктор Янукович. "Якщо ви мені довіритеся, ми пропрацюємо стільки, скільки ви мені довірятимете. Я вам кажу: якщо ми пропрацюємо п`ять років, ми отримаємо результат, змінимо життя на краще, змінимо обличчя країни, і її стануть поважати в світі. А якщо десять років – всього буде в два рази більше!" – переконував прем`єр. Але, судячи з усього, не всі повірили панові Януковичу. Кореспондент видання став свідком того, як одну немолоду жінку, що безсторонньо висловлювалася в адресу прем`єра і кричала "Щоб ти таку зарплату одержував, як ми пенсії!", співробітники міліції силою видворили з мітингу. Дивлячись на цю картину, одна з жінок з символікою ПР філософськи зауважила: "А що ж вона хотіла? Отримувати, як він?"