На Ющенка до ЦВК ніхто не скаржився

У Центральну виборчу комісію не надійшло жодної скарги, від жодного суб`єкту виборчого процесу за фактом заклику Президента України Віктора ЮЩЕНКО до виборців голосувати за виборчий блок «Наша Україна – Народна Самооборона».

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила заступник голови ЦВК Жанна УСЕНКО-ЧОРНА сьогодні журналістам в Києві.

«Скарги в комісію не надходили. Якщо буде відповідне звернення або письмова заява, ми їх розглянемо на підставі наданих доказів, і приймемо рішення відповідно до законодавства», - сказала Ж.УСЕНКО-ЧОРНА.

Як повідомляв УНІАН, 15 вересня на громадсько-політичній акції “Народне віче”, яке відбулося на центральній площі у Львові В.ЮЩЕНКО закликав підтримати на виборах блок НУ-НС. “Я прошу вас на виборах підтримати мою команду – блок “Наша Україна – Народна самооборона”. Я вірю в перемогу демократії, я вірю в перемогу України”, - зазначив Президент.

16 вересня лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ висловив думку, що Президент України В.ЮЩЕНКО порушив Конституцію, закликаючи виборців проголосувати за виборчий блок «Наша Україна – Народна самооборона».