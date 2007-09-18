Мороз каже, що ніхто не проситиме Нашу Україну увійти до коаліції

Голова Верховної Ради України V скликання Олександр МОРОЗ вважає, що до нового парламенту потраплять ті ж самі політичні сили, що були в попередньому, а також буде створено таку ж саму коаліцію.

Про це О.МОРОЗ заявив сьогодні на прес-конференції у Дніпропетровську.

Водночас, за його словами, коаліція може розширюватися, перш за все, «за рахунок «Нашої України». Але при цьому, як зазначив лідер СПУ, вестимуться непрості дискусії, в іншому форматі, з іншими результатами, ніж це було після виборів 2006 року.

«Ніхто не проситиме «Нашу Україну», щоб вона увійшла до коаліції. Хочете – входьте, не хочете – не входьте», - наголосив О.МОРОЗ.

За його словами, після позачергових парламентських виборів буде швидко сформований уряд, всі структури влади і почнуться бюджетні процеси.

Як відомо, у Верховній Раді V скликання більшість була створена за участю Партії регіонів, СПУ та КПУ.