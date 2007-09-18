У ЦВК підрахували жертв закону про вибори

Заступник голови Центральної виборчої комісії Жанна УСЕНКО-ЧОРНА вважає, що норма про виключення громадян зі списків виборців за поданням Державної прикордонної служби України має бути визнана неконституційною.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку Ж.УСЕНКО-ЧОРНА висловила сьогодні журналістам у Києві.

“Я переконана, що такі новели законів є виключно дискримінаційними відносно забезпечення виборчих прав громадян і, як на мій погляд, така норма повинна бути визнана Конституційним Судом неконституційною. Тому що справді, списки виборців за 2 дні закриваються і не існує жодної можливості вносити зміни до списків виборців шляхом включення тих громадян, які повернулись протягом останніх днів перед днем голосування. І фактично мова йде про скасування їхнього виборчого права. На мій погляд, це абсолютно необґрунтовано”, - сказала Ж.УСЕНКО-ЧОРНА.

Заступник голови ЦВК також звернула увагу на складнощі при реалізації норми закону. За її словами, Державна прикордонна служба, щоб виконати ці положення закону, мала б зупинити облік громадян за декілька днів до того строку, який встановлений законом для подання відомостей. “Відомості Держприкордонслужби будуть роздруковуватися в Києві, тому їм треба буде зупинити цей друк, щоби потім розвезти по різних регіонах України. А згідно зі статистикою, близько 150 тисяч громадян щодоби у вересні перетинають кордон. Тому якщо ми 150 тисяч громадян помножимо на 4-5 днів, ми отримуємо число потенційних жертв від такої ініціативи законодавця, як на мій погляд, абсолютно необґрунтованої”, - підкреслила вона.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 18 вересня, Конституційний Суд розпочав слухання у справі за поданням Президента України Віктора ЮЩЕНКА щодо конституційності положень виборчого закону в частині виключення зі списків виборців відповідною дільничною виборчою комісією осіб, які за відомостями, що подаються органами Державної прикордонної служби за три дні до окружних виборчих комісій, фактично перетнули державний кордон України і на момент подання відомостей відсутні дані про їх повернення на територію України.

Президент вважає, що передбачене Законом обов`язкове виключення громадян зі списків виборців є безпосереднім обмеженням конституційних виборчих прав громадян України.

На думку, глави держави, відсутність у Законі порядку повторного включення громадян у список виборців у разі їх повернення на територію України за два дні до дня позачергових виборів та в день голосування на цих виборах фактично робить взаємовиключними реалізацію або виборчого права на позачергових парламентських виборах, або реалізацію права в будь-який час повернутися в Україну.