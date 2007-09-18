Фігурант справи про отруєння Ющенка пише в Стамбулі книгу

Один з фігурантів кримінальної справи про отруєння кандидата в президенти Віктора Ющенка Тарас Залесський знаходиться в Стамбулі, де пише книгу про події 2004 року.

У той час Залесський був помічником заступника голови СБУ Володимира Сацюка, на дачі якого, як передбачається, був отруєний Ющенко.

У рамках справи Залесський відомий як людина, що подавала на стіл тарілки з пловом, в одній з яких нібито був діоксин.

Минулого тижня газета "Комерсант-Україна" з посиланням на джерело в Генпрокуратурі повідомила, що ГПУ звернулася до Генпрокуратуру РФ із проханням допитати як свідків у справі про отруєння Ющенка, трьох осіб, що проживають на території Росії.

За словами джерела, близького до слідства, у запиті, спрямованому на адресу російської генпрокуратури, вказані прізвища Володимира Сацюка, Тараса Залесського й Олексія Полєтухи.

В інтерв`ю газеті "Сегодня" Залесський розповів, що вирішив залишити Україну після виступу нинішнього керівника Управління держохорони Валерія Гелетея: "Коли виступив Валерій Гелетей і прозоро натякнув на мою особистість і мою провину, жити стало просто небезпечно".

"Тому я вирішив на час виїхати, відпочити і підлікуватися. Що зараз і роблю, а заодно пишу книгу про події тієї пори. Там усім знайду місце", - заявив фігурант справи.

На питання, чи стане вечеря на дачі Сацюка центральним епізодом книги, Залесський відповів: "А я не ставлю ту вечерю в голову кута. Існує маса інших цікавих подій і деталей, що поки залишаються за кадром".

"Але не буду розкривати плани, нехай це буде сюрпризом. І про точні терміни виходу помовчу - поки пишеться легко. Може, вийде в майбутньому році", - додав він.

Залесський стверджує, що залишається громадянином України: "Оскільки я не в розшуку, можу вільно пересуватися світом. Я давно розлучений, у мене немає нічого, крім невеликих заощаджень, за рахунок яких і живу".

"У Стамбулі я на лікуванні, тому що нещодавно переніс складний перелом ноги. Лікарі рекомендували мені морський клімат... Це, до речі, не так дорого коштує. Та я і не шикую, ходжу пішки, їм, що простіше, знімаю кімнатку", - додав він.

На питання, хто може бути третьою особою, нібито причетною до отруєння (прізвище Полєтухи деякі джерела заперечують), Залесський відповів:

"Не знаю. Третім, п`ятим, десятим може стати кожний, в залежності від політичної ситуації й особистих побажань Ющенка".

Залесський у свій час служив з Гелетеєм, з яким, за його словами, стосунки не склалися. Один час він очолював службу безпеки банку "Україна", де головою правління був кум Ющенка Петро Міхєєв, а пізніше Сацюк очолив наглядову раду.

Потім Залесський став фігурантом кримінальної справи по розкраданнях у цьому банку, але потрапив під амністію, хоча провину свою заперечує. Керував ТРК "Столиця", пізніше став керівником інтернет-сайту "Україна кримінальна", яким володіє донині.

Українська правда