Коморовський: Внутрішня політика України загрожує її євроінтеграції

Таку думку він висловив польським журналістам, коментуючи свої переговори з Президентом України Віктором Януковичем і канцлером Німеччини Ангелою Меркель, що відбулися в рамках саміту НАТО в Чикаго, повідомляє прес-служба глави Польської держави.

За інформацією прес-служби, Б.Коморовський обговорив з В.Януковичем і А.Меркель "шанси і загрози" євроінтеграції України, зокрема в контексті підписання Угоди про асоціацію і створення зони вільної торгівлі між Україною і ЄС.