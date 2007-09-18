Гриценко знає професора Януковича, але не знає такого військового експерта

Міністр оборони України Анатолій ГРИЦЕНКО закликає прем`єр-міністра України Віктора ЯНУКОВИЧА до професійної дискусії щодо розвитку армії і просить припинити передвиборчий популізм.

Як передає кореспондент УНІАН, про це А.ГРИЦЕНКО сказав сьогодні журналістам в Сумах, коментуючи заяву В.ЯНУКОВИЧА на Вінницькому телебаченні.

«Всій країні відомо, що Віктор Федорович (ЯНУКОВИЧ) є доктором науки і професором з питань економіки, але я не знаю військового експерта з прізвищем ЯНУКОВИЧ – він не те що не написав жодної книжки з цих питань, а й не прочитав жодної книжки з питань військового будівництва, тому його коментарі в цій сфері є непрофесійними», - сказав А.ГРИЦЕНКО.

Міністр зазначив, що йому приємно, що під час виборчої кампанії питання професійної армії і військового будівництва обговорюється широко, але ці питання повинні обговорювати професіонали. На переконання А.ГРИЦЕНКА, коли до цієї дискусії долучаються не підготовлені політики, які самі не служили в армії і не знають армію, і роблять все з метою отримати додаткові очки на виборах, ця дискусія перетворюється на порожню балаканину.

«Я розумію, що Віктор Федорович зараз у передвиборчій відпустці і не має часу читати книжок, але я радив би йому хоча б прочитати ті документи, під якими стоїть його підпис, і нагадати, що в 2004 році, коли він був главою уряду, за поданням його уряду армія була скорочена на 70 тис. осіб, на 2005 рік планувалось скоротити армію ще більше – на 80 тис. осіб, і саме А.ГРИЦЕНКО, коли прийшов в Міноборони, переглянув цю цифру і припинив обвальне скорочення армії», - сказав А.ГРИЦЕНКО, додавши, що в 2005 році армію було скорочено на 40 тис. осіб.

Він відзначив, що в наступні роки армія скорочувалась ще меншими темпами – у 2006 році - 24 тис. осіб, у 2007-му - 21 тис., на наступний рік заплановано максимум - 17 тис.

Крім того, міністр підкреслив, що В.ЯНУКОВИЧ підписав проект бюджету на 2008 рік, з якого випливає, що всі розмови про те, що він розвиватиме армію, є абсолютно безпідставними.

«Я можу продовжити дискусію з питань військового будівництва з В.ЯНУКОВИЧЕМ тільки після того, як він почитає підписані ним документи… До того я не буду з ним вести будь-яких дискусій», - додав міністр.

Як повідомлялося, сьогодні в ході своєї передвиборної поїздки у Вінницьку область В.ЯНУКОВИЧ виступив у прямому ефірі обласної ТРК «Вінничина», де заявив про те, що Збройні сили України знищуються свідомо.

«Реформування армії, так як це проводить ГРИЦЕНКО, є, по суті, знищенням Збройних сил України. Зараз скорочення кількості збройних формувань здійснюється поза планом. Але ми це виправимо, поставимо все на свої місця», - відзначив В.ЯНУКОВИЧ.