Через пробки Луценко кинув машину на Контрактовій

Лідер Блоку “Наша Україна – Народна Самооборона” Юрій Луценко побував на Мінському ринку у Києві. Він пройшовся торговими рядами, прицінився до продуктів та поспілкувався з людьми. “Я приїхав сюди на метро. Не для показухи, не для того, щоб продемонструвати "близькість" до народу, а тому, що зараз усі мости в столиці забиті. Ми кинули машину на Контрактовій площі й спустилися в метрополітен. Будь-яким іншим транспортом по Києву пересуватися неможливо”, - цитує Луценка сайт НУ-НС.

На ринку Луценко шукав продукти за цінами, які обіцяє ПР у своїх рекламних роликах. “Після нашої критики щодо шаленого росту цін на продукти, Янукович заявив, що з Держрезерву на ринок для стабілізації цін викинули продукти харчування. Я розумію, що Держрезерв у нашій країні існує на випадок війни і на випадок правління Януковича. Але боюся, що це не допоможе, адже цей уряд цілий рік тільки набивав свої кишені”, - наголосив він.

“Може Янукович і живе в “голубом вертолете”, як співається у пісні, але "кіно" Януковича абсолютно не співвідноситься з реальністю”, - підкреслив він.