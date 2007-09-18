Тимошенко заявляє, що ”так не живе жодна країна в світі”

Середня заробітна плата в Україні в 3 рази нижча, ніж в країнах СНД, та у 9 разів нижча, ніж у країнах Європи.

Про це Юлія ТИМОШЕНКО сказала у вівторок на мітингу у Новгород-Сіверському Чернігівської області, повідомили УНІАН у прес-службі БЮТ.

Лідер БЮТ підкреслила, що Україна експортує метал, електроенергію та продукцію хімічної промисловості за світовими цінами. У той же час вона висловила обурення з приводу того, що середня заробітна плата в Україні залежить від мінімальної зарплати, яка встановлюється голосуванням у Верховній Раді.

«Не економіка встановлює зарплати, а політики», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона наголосила, що в парламенті 226 голосів належить найбільшим корпораціям в Україні.

«Коли вони піднімають мінімальну зарплату, то автоматично їх прибутки у 2-3 рази можуть зменшитись. І тому наша мінімальна заробітна плата завмерла, максимум - підвищується на 5 гривень на рік. Так не живе жодна країна в світі», - сказала лідер БЮТ.

Також Ю.ТИМОШЕНКО підкреслила, що сьогодні в Україні 90% пенсіонерів отримують однакову пенсію, незалежно від стажу та мінімальної заробітної плати.

«Щоб зняти коефіцієнт, який обмежує пенсії, потрібно, щоб три чверті корпорацій в Україні разом з банками почали платити податки, а не симулювати», - наголосила Ю.ТИМОШЕНКО.