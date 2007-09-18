У донецькому офісі УНП розпалили багаття

Українська народна партія заявляє про напад на її партійний офіс в Донецьку.

Як повідомили УНІАН у прес-службі УНП з посиланням на інформацію голови Управи Донецької обласної організації УНП Андрія КАКУШІ, напад на офіс, що розташований в центрі Донецька (вул. Челюскінців, 148), здійснено вчора, 17 вересня.

За даними А.КАКУШІ, під час нападу пошкоджено замок на вхідних дверях, поламано внутрішні двері в службові кабінети, в коридорі офісу розпалене багаття з паперів Донецької обласної організації УНП.

Окрім того, постраждав також офіс приватного підприємства АД ГРАНД, що розташований також за цією адресою, - невідомі зловмисники вкрали комп’ютери та оргтехніку.

В офісі Донецької обласної організації УНП розміщено і агітаційний відділ регіонального штабу виборчого блоку «Наша Україна – Народна самооборона».

Як сказав А.КАКУША, «сьогодні ми активно спілкуємося з представниками СБУ та обласної прокуратури. Правоохоронні органи здійснюють весь комплекс оперативно-розшукових заходів щодо встановлення осіб зловмисників та притягнення їх до відповідальності”.

За словами А.КАКУШІ, “не хотілося б пов’язувати ці події із виборами, але якщо це справа рук наших політичних опонентів, то це тривожний сигнал, оскільки напад на офіс однієї з провідних політичних сил в самому центрі Донецька - свідчення того, що обстановка в Донецьку та в області в переддень виборів далека від спокійної та стабільної».

А.КАКУША відзначив, що саме з офісу УНП розповсюджується наймасовіша в Донецьку опозиційна до Партії регіонів газета "Острів" – за його інформацією, протягом останнього місяця поширено близько 50 тисяч примірників, і саме цими днями готується до виходу наступний номер.

Як ще одну ймовірну версію нападу на офіс саме 17 вересня А.КАКУША вважає святкування 18 вересня 90-річчя так званої Донецької республіки. "Саме представники УНП є важливими свідками в адміністративній справі проти громадської організації "Донецька республіка", тому я не виключаю, що саме з цим пов`язана та обставина, що в офісі УНП було спалено саме документи Української народної партії, а не агітаційна продукція блоку "Наша Україна - Народна самооборона", - зазначає голова Управи Донецької УНП.

За його словами, до 27 вересня буде відомо, чи порушено кримінальну справу за фактом нападу на офіс УНП.