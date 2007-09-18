У донецькому офісі УНП розпалили багаття

16:30, 18 вересня 2007
Політика
711

Українська народна партія заявляє про напад на її партійний офіс в Донецьку.

Як повідомили УНІАН у прес-службі УНП з посиланням на інформацію голови Управи Донецької обласної організації УНП Андрія КАКУШІ, напад на офіс, що розташований в центрі Донецька (вул. Челюскінців, 148), здійснено вчора, 17 вересня.

За даними А.КАКУШІ, під час нападу пошкоджено замок на вхідних дверях, поламано внутрішні двері в службові кабінети, в коридорі офісу розпалене багаття з паперів Донецької обласної організації УНП.

Окрім того, постраждав також офіс приватного підприємства АД ГРАНД, що розташований також за цією адресою, - невідомі зловмисники вкрали комп’ютери та оргтехніку.

В офісі Донецької обласної організації УНП розміщено і агітаційний відділ регіонального штабу виборчого блоку «Наша Україна – Народна самооборона».

Як сказав А.КАКУША, «сьогодні ми активно спілкуємося з представниками СБУ та обласної прокуратури. Правоохоронні органи здійснюють весь комплекс оперативно-розшукових заходів щодо встановлення осіб зловмисників та притягнення їх до відповідальності”.

За словами А.КАКУШІ, “не хотілося б пов’язувати ці події із виборами, але якщо це справа рук наших політичних опонентів, то це тривожний сигнал, оскільки напад на офіс однієї з провідних політичних сил в самому центрі Донецька - свідчення того, що обстановка в Донецьку та в області в переддень виборів далека від спокійної та стабільної».

А.КАКУША відзначив, що саме з офісу УНП розповсюджується наймасовіша в Донецьку опозиційна до Партії регіонів газета "Острів" – за його інформацією, протягом останнього місяця поширено близько 50 тисяч примірників, і саме цими днями готується до виходу наступний номер.

Як ще одну ймовірну версію нападу на офіс саме 17 вересня А.КАКУША вважає святкування 18 вересня 90-річчя так званої Донецької республіки. "Саме представники УНП є важливими свідками в адміністративній справі проти громадської організації "Донецька республіка", тому я не виключаю, що саме з цим пов`язана та обставина, що в офісі УНП було спалено саме документи Української народної партії, а не агітаційна продукція блоку "Наша Україна - Народна самооборона", - зазначає голова Управи Донецької УНП.

За його словами, до 27 вересня буде відомо, чи порушено кримінальну справу за фактом нападу на офіс УНП.

 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter