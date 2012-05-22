Група «Першого грудня» готує новий порядок денний для України

Про це учасники «Першого грудня» повідомили на прес-конференції в УНІАН.

Представники ініціативної групи представили резолюцію національного круглого столу «Запрошення до суспільного діалогу», який відбувся 5 квітня.

«Була обговорена ситуація в українському суспільстві, висловлена глибока стурбованість згортанням демократичних процесів у країні в останні роки, тривога щодо дотримання демократичних стандартів під час виборів до Верховної Ради України 2012 року», - йдеться в резолюції.

Учасник ініціативної групи «Першого грудня» Богдан Гаврилишин вважає, що Україна потребує правил гри, яких би дотримувалися і влада і суспільство. На його переконання, будь-які реформи не матимуть успіху, якщо українці не визначаться, як вони організують спільне життя.

Учасники ініціативної групи переконані, що в основі держави має бути суспільний консенсус і саме це створить умови для поступу в усіх сферах.

Члени ініціативної групи також переконані, що земля є стратегічним ресурсом України, тому питання земельної реформи набуває все більшої актуальності. Крім того, вони вважають, що виборчий процес має бути реальним механізмом для розвитку політичної системи країни, забезпечувати соціальні ліфти, змінність політичних еліт та оновлення управлінського класу.

Учасники ініціативної групи повідомили, що впродовж червня-вересня 2012 року проводитимуться регіональні круглі столи, на яких будуть обговорені ці важливі теми.

Учасник ініціативної групи «Першого грудня» Вадим Скуратівський зазначив, що Україна опинилася у дуже важкій ситуації. «Ми живемо зараз в ситуації напівдиктатури, яка напевне стане диктатурою»,- сказав він.