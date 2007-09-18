У Ющенка викрили політичних шахраїв

Секретаріат Президента вважає, що політичні партії займаються політичним шахрайством, оголосивши про початок збору підписів за проведення референдумів.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку висловив заступник керівника Секретаріату Президента Ігор ПУКШИН сьогодні на брифінгу в Києві.

«Те, що зараз політичні сили почали збирати підписи на підтримку референдуму, я вважаю, політичним шахрайством. Політики живуть тільки 30 вересня, не думають про завтрашній день, про цілісність держави, а думають про те, як одержати найбільшу кількість голосів у парламенті», - сказав І.Пукшин.

Заступник глави Секретаріату Президента підкреслив, що Президент України Віктор ЮЩЕНКО є противником спекуляцій на тему референдуму. «Ті питання (для референдумів – УНІАН), під якими політичні партії збирають підписи, не мають під собою правової основи для проведення в майбутньому референдуму», - впевнений він.

І.ПУКШИН підкреслив, що предметом референдуму можуть бути тільки закони. «Якщо на референдум пропонувати запитання, то ми можемо вважати це тільки дорадчим опитуванням населення», - додав він.

Зокрема, на прикладах питань, запропонованих БЮТ для референдуму про виборність суддів, І.ПУКШИН підкреслив, що для імплементації цієї норми необхідно вносити зміни до Конституції. «Тобто, для референдуму необхідно сформулювати відповідну статтю закону і за неї збирати підписи», - вважає заступник глави Секретаріату.

І.ПУКШИН також нагадав, що для надання російській мові статусу другої державної мови, як це пропонує зробити Партія регіонів, необхідно пройти п`ять етапів. «Статус державної мови є питанням першого розділу Конституції. Аби внести до неї зміни, необхідно пройти наступні етапи: внесення до парламенту законопроекту або Президентом, або 150 депутатами, одержати висновок Конституційного Суду, при першому голосуванні в парламенті одержати 226 голосів, а під час другого голосування – 300 голосів депутатів, і лише після цього проводити референдум», - підкреслив заступник глави Секретаріату Президента.