ЦВК повністю забезпечив закордон бюлетенями

Центральна виборча комісія передала виборчі бюлетені закордонним дільницям для проведення позачергових виборів до Верховної Ради 30 вересня.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідний протокол був підписаний сьогодні під час засідання Центрвиборчкому усіма членами ЦВК.

Зокрема, як повідомив член ЦВК Юрій ДАНИЛЕВСЬКИЙ, 4 вересня Центрвиборчком прийняв постанову про порядок передачі дільничним виборчим комісіям закордонних виборчих дільниць закордонного виборчого округу бюлетенів для проведення дострокових виборів.

За його словами, згідно з інформацією, яка надана МЗС, до списків виборців включені 422 тис. 188 виборців, які проживають або тимчасово перебувають за кордоном. При цьому, наголосив він, Центрвиборчком з урахуванням двохвідсоткового резерву передає 433 тис. 352 бюлетені. Відповідні бюлетені передаються до МЗС з тим, щоб вони були направлені на закордонні виборчі дільниці.