Євродепутат: будь-який скандал навколо Тимошенко їй вигідний

Про це заявив депутат Європарламенту від Латвії, представник групи Прогресивного альянсу соціалістів і демократів Олександр Мирський, коментуючи сьогоднішні дебати в Європарламенті щодо ситуації в Україні, повідомили УНІАН у прес-службі Партії регіонів.

«Ніяких нових аргументів проти України особисто я не почув. Більше того, ніхто в Європі не бажає елементарно вникнути в суть проблеми, і, нарешті, розібратися з тим, що ж насправді відбувається з Юлією Тимошенко», - сказав політик.

За словами О.Мирського, європейські парламентарії не бажають слухати ніякі аргументи керівництва України. «Їм потрібні лише одні емоції. Це пов'язано з майбутнім Чемпіонатом Європи з футболу. Вони хочуть натиснути на українське керівництво, в тому числі і на Партію регіонів, щоб отримати певні політичні преференції для Тимошенко - людини, з якою вони дуже тривалий час підтримують теплі відносини. З точки зору дружби - я їх чудово розумію. Але з точки зору інтересів України - це суцільний негатив. Ефект від такої політики буде прямо протилежним, адже ніхто в Україні не злякається і не побіжить виконувати побажання європейських політиків», - зазначив він.

На думку О.Мирського, ЄС використовує ситуацію навколо Ю.Тимошенко як привід встановити перед Україна додатковий бар'єр на шляху євроінтеграції. «Це навіть не подвійні стандарти. Це цинізм по відношенню до України», - обурився політик.

Крім того, за словами О.Мирського, депутати Європарламенту вважають, що Ю.Тимошенко марно приміряє лати Жанни д'Арк. «Їй це не до лиця. Вона зробила злочин і понесла заслужене покарання. Інша справа, що багатьох симпатиків України в Європі дивує, що Тимошенко ізольована від суспільства, адже вона не соціально небезпечна людина», - підкреслив політик і додав, що будь-який скандал навколо екс-прем'єра йде на руку самій Ю.Тимошенко.

«Я впевнений, що до початку Євро-2012 вона ще не раз знайде який-небудь привід покричати про те, як їй погано живеться. Особисто я знімаю капелюха і схиляю голову перед її режисерськими здібностями. В майбутньому вона сміливо зможе писати сценарії і зніматися в кіно», - резюмував парламентарій.