Кінах побачив шанс у виборах

Міністр економіки, кандидат у народні депутати від Партії регіонів Анатолій КІНАХ застерігає політичних опонентів від невизнання результатів дострокових парламентських виборів.

Як повідомили УНІАН в прес-службі А.КІНАХА, він вважає політичним безглуздям і безвідповідальністю “виношування технології зриву парламентських виборів або визнання їх підсумків недійсними”.

Також А.КІНАХ вважає безглуздям закріплювати в суспільній свідомості думки про нескінченість політичної кризи.

”Я категорично не сприймаю розмов про плани та сценарії зриву виборів, що наближаються”, - заявив він в ефірі однієї з радіостанцій.

А.КІНАХ переконаний, що суспільство вже заплатило неабияку ціну за організацію дострокових виборів. “Втрачений безцінний ресурс - час і можливості для вирішення нагальних економічних проблем, реалізації стратегії прискореного розвитку, відсутність легітимного парламенту не дала можливості прийняти новий Податковий кодекс - уряд готує бюджет-2008 на старій, занадто фіскальній податковій базі. Через відсутність сучасних законів не викорінено рейдерство, зростають втрати суб’єктів економіки в сфері державних закупівель”, - заявив він.

Невизнання результатів виборів та продовження таким чином на невизначений термін парламентської кризи призведе, на думку А.КІНАХА, до зриву бюджетного процесу, збереження мораторію на продаж землі, що остаточно загальмує земельну реформу тощо. Крім того, такі „сценарії” обернуться зневірою, суспільною апатією, повною втратою довіри людей до влади і політиків.

„Вибори є шансом вийти з кризи, припинити безглузде протистояння, взятися за ефективну розбудову економіки, вирішення системних проблем, які заважають суспільству рухатися вперед”, - наголосив А.КІНАХ.