Немиря побачив знак у тому, де їх з донькою Тимошенко посадили в Європарламенті

Таку думку він висловив кореспонденту УНІАН, коментуючи спільний проект резолюції, підготовлений представниками шести політичних груп Європарламенту за підсумками дебатів “Ситуація в Україні, справа Юлії Тимошенко”.

“Цю резолюцію ми вважаємо дуже важливим підтвердженням позиції Європарламенту, яка полягає в тому, що компромісів в питаннях цінностей, в тому що стосується права людини, верховенства права і демократичних інституцій не буде”, - сказав Г.Немиря.

Він звернув особливу увагу на той факт, що нинішня резолюція стане вже другою за останні 2,5 роки, яка буде спільно погодженою представниками всіх політичних груп Європарламенту.

“Це означає, що був досягнутий консенсус між політичними групами, і це є важливим елементом, який показує, що намагання представити резолюцію Європарламенту, як міжфракційну боротьбу, в якій одна сила підтримує Партію регіонів, а інша – партію “Батьківщина”, ці намагання були марними”, - сказав перший заступник голови партії “Батьківщина”.

Він також особливо підкреслив важливість вимог негайно і безумовно звільнити всіх в’язнів за політично вмотивованими підставами, а також визначення долі лідерів опозиції і, в тому числі, Ю.Тимошенко ще до початку виборчої кампанії, тобто до початку серпня.

“Серед нових питань, зокрема, дається оцінка і засуджується намагання української влади відтермінувати політично-юридичне вирішення питання, зокрема, через перенесення дати розгляду у Вищій касаційній інстанції справи Ю.Тимошенко. І прямо попереджають українську владу проти наступних спроб гальмувати розгляд цієї та інших справ”, - зазначив Г.Немиря.

Він також вважає дуже важливим, що на дебати щодо ситуації в Україні було запрошено його, як представника опозиції, та доньку Ю.Тимошенко Євгенію.

“В цьому ми побачили очевидний жест солідарності. І за рішенням Президента Європарламенту, ми перебували в дипломатичній галереї, там де зазвичай сидять дипломати і почесні гості”, - сказав перший заступник голови партії “Батьківщина”.

Як повідомляв УНІАН, підготовлений проект резолюції Європарламенту щодо ситуації в Україні передбачає закликати українську владу негайно та безумовно звільнити в’язнів, засуджених за політично вмотивованими підставами, визначитися з долею лідерів опозиції до початку передвиборчої кампанії, гарантувати неупередженість касаційного процесу Ю.Тимошенко, забезпечити права всіх засуджених за політично вмотивованими підставами на медичне лікування, доступ до адвокатів, родини та таких осіб, як Посол ЄС. У проекті резолюції також планується засудити застосування сили до Ю.Тимошенко у в’язниці та наголосити на важливості чесних та вільних парламентських виборів за участю лідерів опозиції.