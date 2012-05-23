Круглий стіл «В Росії новий Президент. Що буде з Україною?»
У четвер, 24 травня, об 11:00 в Інституті Горшеніна відбудеться круглий стіл «В Росії новий Президент. Що буде з Україною?».
Організатор круглого столу – Інститут Горшеніна.
Питання, винесені на обговорення:
Чим загрожує Україні нова каденція Володимира Путіна?
Чи ратифікує українська влада договір про створення ЗВТ з СНД?
Чи дістанеться українська ГТС «Газпрому»?
Альтернативні джерела поставок газу для України: міфи або реальність?
Учасники круглого столу:
1. Олексій Урін, радник, керівник групи економічної політики Посольства РФ в Україні.
2. Валерій Чалий, заступник генерального директора Центру Разумкова.
3. Олександр Гудима, народний депутат (фракція «БЮТ-Батьківщина»), міністр палива та енергетики опозиційного уряду.
4. Іван Плачков, глава Наглядової ради «Київенерго», екс-міністр палива і енергетики України.
5. Володимир Застава, експерт Інституту Горшеніна.
6. Представник Партії регіонів.
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