У четвер, 24 травня, об 11:00 в Інституті Горшеніна відбудеться круглий стіл «В Росії новий Президент. Що буде з Україною?».

Організатор круглого столу – Інститут Горшеніна.

Питання, винесені на обговорення:

Чим загрожує Україні нова каденція Володимира Путіна?

Чи ратифікує українська влада договір про створення ЗВТ з СНД?

Чи дістанеться українська ГТС «Газпрому»?

Альтернативні джерела поставок газу для України: міфи або реальність?

Учасники круглого столу:

1. Олексій Урін, радник, керівник групи економічної політики Посольства РФ в Україні.

2. Валерій Чалий, заступник генерального директора Центру Разумкова.

3. Олександр Гудима, народний депутат (фракція «БЮТ-Батьківщина»), міністр палива та енергетики опозиційного уряду.

4. Іван Плачков, глава Наглядової ради «Київенерго», екс-міністр палива і енергетики України.

5. Володимир Застава, експерт Інституту Горшеніна.

6. Представник Партії регіонів.

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