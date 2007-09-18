Катеринчук: Бачимо зниження рейтингу ПР на Сході та Півдні України

Заступник керівника виборчого штабу блоку "Наша Україна - Народна самооборона" Микола КАТЕРИНЧУК висловив упевненість, що позачергові вибори до Верховної Ради стануть останніми виборами, коли "демократичні сили не ведуть системну роботу з виборцями у східних регіонах".

Як передає кореспондент УНІАН, про це М.КАТЕРИНЧУК заявив на прес-конфереції у Вінниці.

"Я впевнений, що це останні вибори, коли демократичні сили не ведуть системну роботу з виборцями у цих регіонах", - заявив він.

М.КАТЕРИНЧУК відзначає, що представникам патріотично-демократичних сил "у Луганську і Донецьку дуже важко вести якусь змістовну дискусію з питань розвитку України і що потрібно для супроводження цього розвитку". "І, м’яко кажучи, поки там не буде зламана машина фальсифікацій, туди їздити політиками, які представляють демократичні сили, для того, щоб мати дискусію з цих питань із виборцями не є доречним. Поки що це є вотчиною Партії регіонів та деяких її сателітів", - зазначив він.

У той же час, М.КАТЕРИНЧУК вважає, що сьогодні на Сході і Півдні України відбувається зниження рейтингу Партії регіонів, "що призвело до висунення Партією регіонів ініціатив щодо референдуму по мові, НАТО та іншим надуманим питанням". "Ми відслідковуємо зниження рейтингу Партії регіонів у Донецьку, Луганську, Харкові, Сімферополі і Одесі, тому вони зараз намагаються ініціативами з референдумом завадити цьому процесу", - додав він.