Тимошенко: вже почалося підписання порожніх виборих протоколів

В Україні почалася підготовка до фальсифікацій на дострокових парламентських виборах. Про це Юлія ТИМОШЕНКО заявила сьогодні на прес-конференції у Чернігові, повідомили у прес-службі БЮТ.

«Я можу засвідчити, що багатьом нашим членам виборчих дільниць від партії влади пропонують серйозні фінансові речі за те, що вони будуть підписувати пусті протоколи», - повідомила лідер БЮТ.

Вона зауважила, що в Житомирській області людям пропонують по 150 гривень за паспортні дані людей та гарантію, що вони не підуть голосувати.

«Я вірю в те, що БЮТ зміг набрати потужну команду спостерігачів і членів комісій, які допоможуть нашій країні вибороти чесні вибори», - підкреслила Ю.ТИМОШЕНКО.