Тимошенко: вже почалося підписання порожніх виборих протоколів
21:33, 18 вересня 2007Політика
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"Партія влади пропонує серйозні фінансові речі"
В Україні почалася підготовка до фальсифікацій на дострокових парламентських виборах. Про це Юлія ТИМОШЕНКО заявила сьогодні на прес-конференції у Чернігові, повідомили у прес-службі БЮТ.
«Я можу засвідчити, що багатьом нашим членам виборчих дільниць від партії влади пропонують серйозні фінансові речі за те, що вони будуть підписувати пусті протоколи», - повідомила лідер БЮТ.
Вона зауважила, що в Житомирській області людям пропонують по 150 гривень за паспортні дані людей та гарантію, що вони не підуть голосувати.
«Я вірю в те, що БЮТ зміг набрати потужну команду спостерігачів і членів комісій, які допоможуть нашій країні вибороти чесні вибори», - підкреслила Ю.ТИМОШЕНКО.
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