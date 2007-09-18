Янукович про цукор, СОТ і Вінничину

Прем`єр-міністр України, лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ обіцяє запровадити державну програму підтримки цукрової галузі та захистити її при вступі України до Світової організації торгівлі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЯНУКОВИЧ заявив в ефірі телерадіокомпанії "Вінниччина".

"Ми будемо робити все, щоб вона (держпрограма – УНІАН) була врахована при підписанні угоди про вступ України до Світової організації торгівлі, та створенні належних умов для розвитку цукрової галузі", - зазначив прем`єр.

На думку В.ЯНУКОВИЧА, цукрова програма є однією з головних програм, яку треба розвивати на Вінниччині.

"Державна політика, яка регулює відносини у цукровій галузі та імпорт цукру, повинна враховувати, перш за все, інтереси вітчизняного виробника", - сказав він.