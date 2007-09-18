На зустріч з Тимошенко в Чернігові прийшли більше 50 тисяч осіб

Глибокі реформи можливі в Україні лише після зміни влади. Про це Юлія ТИМОШЕНКО заявила сьогодні на мітингу в Чернігові, на який зібралася рекордна кількість людей – понад 50 тисяч, повідомили УНІАН у прес-службі БЮТ.

«Сьогодні ми бачимо можливість на зміну влади. Якщо ми це зробимо – є шанс на глибоке реформування країни», - сказала лідер БЮТ.

Вона наголосила, що «широка коаліція – це компроміс з кланами, який розвалює країну».

Крім того, Ю.ТИМОШЕНКО висловила обурення тим, що 90% людей в Україні мають однакові пенсії, що є порушенням Конституції.

«Але поки не зміниться Конституція, з цим нічого не поробиш», - сказала вона.

Також Ю.ТИМОШЕНКО вважає, що за рахунок зниження податків є можливість мати розширені бази оподаткування, тому що більше 50% економіки знаходиться в тіні. «Для держави це руйнівні фактори», - додала вона.