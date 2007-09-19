Ющенко проведе нараду з головами місцевих держадміністрацій

Сьогодні о 10-й годині під головуванням Президента України Віктора ЮЩЕНКА розпочнеться нарада з головами місцевих державних адміністрацій.

Як повідомляє прес-служба глави держави, нарада під назвою «Сильна і відповідальна місцева влада – міцна держава» пройде в актовому залі Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка (вул. Мельникова, 36/1).

Після завершення наради, орієнтовно о 12.30, розпочнеться спілкування Глави держави з представниками вітчизняних регіональних та центральних, а також закордонних засобів масової інформації, яке триватиме до 13.00.