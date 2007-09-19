Голосування вдома: ЦВК погодилася вірити на слово

Вчора Центральна виборча комісія затвердила форму заяви виборців, які тимчасово втратили здатність пересуватися, забезпечивши їм можливість голосування по місцю перебування. Тепер, у випадку якщо виборець не зможе прийти на ділянку за станом здоров`я, йому досить буде вказати у відповідній заяві дані медичної довідки або лікарняного листа. Копії документів на підтвердження неможливості самостійно пересуватися до заяви прикладати не треба, повідомляє Комерсант-Україна.

За словами Жанни Усенко-Чорної, пропозиції "опозиційної частини" ЦВК зводилися до того, щоб зробити процес голосування вдома більш формалізованим. "Ми пропонуємо, щоб виборці, які тимчасово і несподівано втратили здатність пересуватися, вказали в своїй заяві номер медичної довідки або лікарняного листа. Якщо людина втратила можливість пересуватися через вік, то в заяві має бути вказаний номер пенсійного посвідчення. Копії документів надавати не потрібно", - пояснила пані Усенко-Чорна.

Якщо людина втратила здатність пересуватися унаслідок інвалідності, в заяві має бути вказані група інвалідності, номер відповідного свідоцтва, а також ким і коли воно було видане. Якщо ж людина раптово захворіла – дані медичної довідки або лікарняного листа. "Заява подається до дільничної виборчої комісії як поштою, так і за допомогою третіх осіб не пізніше ніж 20.00 28 вересня", - уточнив Андрій Магера.