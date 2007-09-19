Тимошенко: Янукович задумав велику ”аферу”

Лідер БЮТ Юлія Тимошенко заявляє, що в Україні почалася широкомасштабна афера по злиттю всіх активів паливно-енергетичного комплексу в один концерн.

Про це вона заявила на прес-конференції у Чернігові у вівторок, повідомляє прес-служба БЮТ.

Раніше у ЗМІ з’явилась інформація про те, що Кабінет міністрів планує об`єднати державні активи вугільної та енергетичної галузі в нову єдину структуру – "Український паливно-енергетичний концерн".

"Внаслідок різних балансів, функцій та наслідків діяльності в паливно-енергетичному комплексі такого моноліту будемо мати нестабільну систему життя та існування", - сказала Тимошенко.

Вона також заявила, що вже є потенційний господар цього концерну.

"До банкрутства починають доводити злиту в одну потужну компанію систему паливно-енергетичного життя країни. Потім все це буде так, як і з "Дніпроенерго", - наголосила вона.

За словами Тимошенко, Нікопольський феросплавний завод, який був Верховним Судом повернутий державі, зараз знову знаходиться у Пінчука та його співвласників.

"Готується потужна емісія, яка доведе державний пакет до 10%, і вже нічого неможливо буде зробити", - сказала лідер БЮТ, додавши, що сьогодні виставлені на продаж і знаходять своїх господарів багато держаних підприємств.

Тимошенко також висловила обурення новим зростанням вартості житлово-комунальних послуг та намірами "Укрзалізниці" підняти вартість пасажирських перевезень у 2-2,5 рази.

Вона зазначила, що ці новини є невтішними для нового уряду.

"Я думаю, що 15 днів, які залишилися до виборів, можуть перетворитися для країни на повну вакханалію щодо розподілу ресурсів та фінансових потоків", - сказала Тимошенко.

"Новий уряд буде мати величезні проблеми по поверненню всього цього хоча б на той стан, який був на початку 2007 року", - підсумувала лідер БЮТ.

Українська правда