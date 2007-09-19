Вночі на Майдані помаранчеві та біло-сині зійшлися навкулачки

Сьогодні близько опівночі у Києві на Майдані Незалежності стався інцидент між прихильниками помаранчевих і біло-блакитних сил. Як повідомляє “5 канал”, за попередньою версією, він виник після того, як прихильники помаранчевих почали встановлювати на головній площі країни сцену. Завадити їм у цьому нібито намагалися шанувальники біло-блакитних, в результаті чого і стався інцидент.

Представник блоку “Наша Україна – Народна самооборона” Ігор ЖДАНОВ телефоном повідомив "5 каналу" подробиці того, що сталося.

За його словами, відповідно до поданих НУ-НС заявок до Київміськадміністрації на проведення передвиборчих зустрічей з громадянами на Майдані Незалежності розпочався монтаж сцени. Після того, як була встановлена перша конструкція, сюди прибули активісти Партії регіонів і почали встановлювати прямо посеред конструкцій свої намети, повідомив І.ЖДАНОВ, зазначивши, що “постраждалих, звісно, не було”.

“Була певна така штовханина. Але ми провели переговори і домовились про "нульовий варіант": ми прибираємо сцену, відповідно прибираються намети Партії регіонів, і завтра за участю Блока Юлії Тимошенко проводяться переговори щодо використання Майдану в межах передвиборчої агітації”, - додав представник блоку “Наша Україна – Народна самооборона”.

На запитання журналіста “5 каналу”, чому був обраний саме "нульовий варіант", І.ЖДАНОВ зазначив, що, на його думку, “далі могло дійти до якогось фізичного зіткнення, оскільки ці молодики представлялися активістами Партії регіонів, доволі агресивно себе поводили, розкидали наше обладнання. Відповідно, ми його намагалися захищати - це могло привести до певного фізичного зіткнення, тому був прийнятий такий компромісний варіант”.

При цьому він висловив сподівання, що такий інцидент навряд чи повториться, “оскільки завтра (19 вересня) відбудуться певні переговори - хто, коли, де буде ставити сцени, коли проводити акції, і так далі”.