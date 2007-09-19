Лавринович: новий парламент може “обезлюдніти” на 2/3

Небезпека оскарження результатів виборів у судах існує, оскільки існує небезпека спотворення вибору громадян. Всім зрозуміло: для того, щоб підняти своє представництво в парламенті, можуть робитися спроби визнати вибори недійсними на великих виборчих дільницях, де однозначно сформовані симпатії електорату. Закон передбачає таку можливість. Про це ЗІКуповідомив міністр юстиції Олександр Лавринович.

На його думку, партії можуть свідомо допускати порушення для того, щоб потім звернутися до суду і визнати вибори на дільницях недійсними: «Якщо ця технологія буде застосована, то вона може мати своїм наслідком набагато більшу біду, ніж є сьогодні. Тоді може бути поставлено питання про те, чи взагалі буде в Україні парламент».

За його словами, обраний спосіб проведення виборів та підстава їх проведення свідчить про те, що можуть виникнути обставини, коли дві третини обраних депутатів не будуть зареєстровані: «Вони не складуть присягу, не захочуть реєструватися. Це вже не залежить від кольору, від назви. Тобто те, що зараз зроблено цим спотвореним способом, поставило під загрозу парламентаризм в цілому. Парламент буде існувати тільки тоді, якщо вибори будуть чесними і не буде коригування їх результатів».