У ПР думають, що Тимошенко освоїла «феню», і вона «мабуть, їй ближча»

Як повідомили УНІАН у прес-службі Партії регіонів, на переконання заступника голови фракції Партії регіонів, голова підкомітету з питань книговидання та книгорозповсюдження Комітету Верховної Ради з питань культури і духовності Володимира Зубанова, законопроект про засади державної мовної політики є доволі толерантним. «Він враховує побажання вчених, представників громадських організацій, громадян, які живуть у різних регіонах України, враховує європейський досвід. Це найбільш толерантний і компромісний закон», - запевнив парламентарій.

«І його треба приймати, бо відповідного закону у нас немає вже більш як 20 років», – зауважив народний депутат.

Він зазначив, що з вуст деяких політиків лунають критичні оцінки щодо намагань розв’язати мовне питання в країні, але незрозуміло, чи знайомились вони з текстом законопроекту, який покликаний вирішити мовне питання. «Я не згоден із критичною заявою Ю.Тимошенко щодо цього законопроекту», - наголосив В.Зубанов.

Він переконаний, що даний законопроект не зменшує, а, навпаки, підсилює вплив та вживання української мови у державі. «Цим законом підсилюється вживання єдиної державної української мови. Закон не погіршує нічого щодо державної мови, навпаки, підсилює її вплив у суспільстві», - додав він.

Депутат звернув увагу на те, що «радикальні гасла Ю.Тимошенко щодо мовного питання мають на меті лише одне – привернути до себе увагу, яка сходить нанівець як в Україні, так і в Європі. «Але я думаю, що не варто так поводитись і не потрібно збурювати суспільство, якщо немає для цього жодних приводів», - резюмував він.

У свою чергу, член фракції Партії регіонів, заступник голови Комітету ВР з питань Регламенту, депутатської етики та забезпечення діяльності ВР Василь Кисельов висловив думку, що Ю.Тимошенко закликає порушувати Європейську хартію регіональних мов або мов меншин. Він звернув увагу на те, що у законопроекті про засади державної мовної політики не йдеться про російську мову як другу державну.

«Що стосується «злих» реплік протилежного змісту – то це просто судоми людей, які розуміють, що вони потерпіли політичне фіаско», - зауважив він.

«І ті, хто сьогодні намагаються не допустити прийняття закону про засади державної мовної політики, замахуються на права громадян, зокрема, на право розмовляти на рідних для них мовах», - наголосив В.Кисельов.

«Вони закликають суспільство порушувати Європейську хартію регіональних мов або мов меншин. Це вже переходить усі демократичні межі», - додав парламентарій.

На його переконання, закон про мови потрібно приймати. «Що стосується звинувачень Ю.Тимошенко щодо «фені» – мабуть, ця мова їй ближча, якщо вона про неї говорить. Можливо, вона її освоїла там, де зараз перебуває», - висловив власну думку В.Кисельов.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні прес-служба «Батьківщини» оприлюднила коментар Ю.Тимошенко щодо нового мовного законопроекту.

Вона заявила, що заплановане владою запровадження другої державної мови в Україні - це злочин проти нації. «Сьогодні партія влади на чолі з Януковичем планує розглянути абсолютно авантюрний та безвідповідальний законопроект про запровадження двомовності в Україні», - підкреслила Ю.Тимошенко.

«Я давно казала: якщо у вас є проблема з мовами, якщо у вас є проблеми з двомовністю – вивчіть українську», - додала вона.