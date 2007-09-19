Гриценко каже, що розкладушка Тимошенко йому не сниться

Міністр оборони, 4 номер виборчого списку блоку "Наша Україна - Народна самооборона" Анатолій Гриценко вважає, що ініціативи Блоку Юлії Тимошенко по армії пояснюються побоюванням лідера блоку Юлії Тимошенко, що після виборів 30 вересня Гриценка можуть висунути на посаду прем`єра.

"Я знаю, що в штабі Юлії Тимошенко існує переконання, що її конкурентом на посаду прем`єр-міністра є Гриценко. Я хочу заспокоїти, я не мрію про цю посаду, і вночі мені не снитися Кабінет прем`єра разом з її розкладушкою", - сказав він в ефірі 5 каналу у вівторок увечері.

"Мене влаштовує нинішня посада, нинішня робота, вистачало б тільки часу, щоб спати", - додав міністр, якого цитує "Інтерфакс-Україна".

Голова Міноборони зазначив, що до початку виборчої кампанії в БЮТ не було ідей щодо реформування армії.

"Якщо до початку виборчої кампанії не було ідеї щодо армії, а потім вони з`явилися перед 1 вересня, то потрібно шукати, яка в цьому причина", - сказав він.

Гриценко в черговий раз підкреслив, що не підтримує ідею скасування призову на строкову службу в армію.

Він зазначив, що після виборів і формування коаліції між "НУ - НС" і БЮТ будуть погоджені позиції між цими політичними силами з реформування української армії.

Як відомо, БЮТ у ході передвиборної кампанії оприлюднив низку ініціатив з реформування армії, зокрема, зі скасування призову на строкову службу з 1 січня 2008 року.

Українська правда