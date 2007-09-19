Ющенко призначив ще одного заступника Балоги

10:28, 19 вересня 2007
Політика
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Указ - на офіційному сайті Президента

Президент України Віктор ЮЩЕНКО своїм Указом призначив Андрія КИСЛИНСЬКОГО заступником глави Секретаріату Президента України.

Іншим своїм указом глава держави звільнив А.КИСЛИНСЬКОГО з посади свого радника.

Укази розміщено на офіційному сайті Президента України.

Довідка УНІАН. 32-річний А.КИСЛИНСЬКИЙ був призначений радником Президента у лютому 2007 р. За фахом - історик.

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