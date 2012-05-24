ВР дала «добро» на допуск іноземних військ для участі у навчаннях

18:04, 24 травня 2012
Політика
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Верховна Рада ухвалила Закон «Про схвалення рішення Президента України про допуск підрозділів Збройних сил інших держав на територію України у 2012 році для участі у багатонаціональних військових навчаннях». 

Війскові
Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосувало 238 із 269 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

Законом передбачено схвалити рішення Президента України про допуск підрозділів збройних сил інших держав на територію України у 2012 році для участі в українсько-американському навчанні "Репід трайдент – 2012", українсько-білорусько-російському навчанні "Слов`янська співдружність – 2012", українсько-американському навчанні "Сі бриз – 2012", українсько-російському навчанні "Фарватер миру – 2012", українсько-білоруському навчанні із залученням чергових сил з протиповітряної оборони, українсько-російському навчанні із залученням чергових сил з протиповітряної оборони.

Закон набирає чинності з дня його опублікування.

 

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