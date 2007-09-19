Тимошенко порівнює себе з дембелем

Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО “дуже радіє, що залишилося всього 10 днів до кінця передвиборчої агітації”. Про це вона повідомила під час зустрічі з журналістами, повідомляє прес-служба БЮТ.

При цьому Ю.ТИМОШЕНКО порівняла себе із солдатом, який готується до демобілізації. “Він закреслює рисочками дати на календарі. Так і я закреслюю», - сказала вона.

Відповідаючи на запитання журналістів, чим вона себе підтримує і як витримує такий напружений графік, лідер БЮТ відповіла, що це витримати не можливо і порадила не братися за цю справу, бо вона «важка і невдячна».

Водночас, зазначила Ю.ТИМОШЕНКО, єдине, що змінилося в її стилі життя, вона зараз “просто почала масштабно пити каву”. “Я відчуваю, що це трішечки допомагає, тому що перевантаження дійсно дуже високе», - сказала лідер БЮТ.

Також Ю.ТИМОШЕНКО повідомила, що на день має по 2-3 величезні мітинги, кожен з яких приносить свої яскраві враження.

За словами лідера БЮТ, практично в кожному місті їй дарують картоплю у формі серця, що вже стало традицією. «Я думаю, що те, що по всій країні родить картопля у вигляді серця - це добрий знак, і природа нас теж підтримує», - наголосила Ю.ТИМОШЕНКО.