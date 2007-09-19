Росія дала відповідь на запит у справі про отруєння Ющенка

Генеральна прокуратура РФ направила українській стороні відповідь на запит у справі про отруєння президента Віктора Ющенка, повідомило РІА Новости джерело в керівництві Генпрокуратури.

"У строгій відповідності з чинним законодавством і міжнародними домовленостями, російська прокуратура направила відповідь вУкраїну", - сказав він.

Джерело не розкриває зміст відповіді.

Ющенко днями в інтерв`ю британській "Таймс" заявив, що російська сторона блокує розслідування справи про його отруєння діоксином. За словами президента України, тільки три лабораторії в світі проводять діоксин тієї формули, яким він був отруєний, дві лабораторії надали зразки свого діоксину для експертизи, а третя, російська - ні. Український президент також сказав, що Росія не відреагувала на звернення України з приводу сприяння в цій справі.

Ющенко відчув різке погіршення здоров`я у вересні 2004 року під час президентської кампанії. Він був госпіталізований в австрійську клініку, де було встановлено, що в його організмі наявний діоксин. Розслідування кримінальної справи,порушеної за фактом отруєння, поки не принесло результатів. Не зважаючи на це, Ющенко стверджує, що знає, хто причетний до його отруєння, але не називає цих осіб, щоб не тиснути на слідство.

РИА "Новости"