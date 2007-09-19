Завтра уряд представить проект бюджету-2008 у парламенті

Завтра уряд представить проект закону про державний бюджет на 2008 рік на засіданні Верховної Ради V скликання.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на засіданні Кабінету Міністрів повідомив в.о. прем`єр-міністра Микола АЗАРОВ.

Він звернувся з проханням до всіх членів Кабміну серйозно попрацювати з народними депутатами, фракціями, взяти участь у засіданні комітетів ВР з тим, аби бюджетний процес, незалежно від виборів, «йшов нормально і вкладався в законодавчо встановлені терміни».

«Звісно, ми повинні під час розгляду на комітетах витримувати загальну лінію Кабінету Міністрів, витримувати ті пропорції і відстоювати позицію Кабміну, бо бюджетний процес, як правило, веде завжди до збільшення витрат і практично ніколи не веде до збільшення доходів. Тому ми маємо з вами разом проводити узгоджену лінію», - відзначив М.АЗАРОВ.