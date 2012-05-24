Європарламентар: Європарламент буде продовжувати займатися Україною

Таку думку кореспонденту УНІАН у Польщі висловив голова делегації Європарламенту у співпраці з Україною Павел Коваль.

«Це, у першу чергу, було сигналом, що Європарламент буде продовжувати займатися Україною. Це найважливіше», - сказав П.Коваль.

Він назвав резолюцію черговим «елементом постійного тиску» на українську владу для запровадження реформ, які мають наблизити державу до інтеграції з Європейським Союзом.

П.Коваль, який представляє у Європарламенті Польщу, звернув увагу, що у резолюції наголошується на важливості проведення чесних парламентських виборів в Україні у жовтні, на необхідності боротися з корупцією та на запровадженні європейських стандартів захисту прав людини.

Він також назвав документ збалансованим, відзначивши, що Європарламент підтримав тезу, що очікує від влади України «певного руху» у вирішенні найбільш проблемних питань.