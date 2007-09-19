Азаров хоче викликати губернаторів до себе на килим

Перший віце-прем`єр-міністр, міністр фінансів України Микола АЗАРОВ пропонує на найближчих засіданнях уряду заслухати звіти голів облдержадміністрацій у зв`язку із зростанням цін на продукти харчування в деяких регіонах.

Як передає кореспондент УНІАН, таку пропозицію М.АЗАРОВ висловив сьогодні на засіданні уряду.

«Закон надав право губернаторам контролювати рівень цінових надбавок і рівень рентабельності, тобто, по суті справи, контролювати цінову ситуацію», - сказав М.АЗАРОВ.

Він доручив аграрному блоку уряду вивчити ситуацію, що виникла в деяких регіонах у зв`язку із зростанням цін, а за необхідності заслухати звіти цих губернаторів на наступному засіданні уряду.

«Чому в їх районах, областях і містах спостерігається необґрунтоване зростання цін на продукти харчування? Чому посадовці не звертаються до Кабінету Міністрів і не просять, наприклад, забезпечити постачання борошна і м`яса на ринку, чому не проводять продуктові ярмарки? Чому, замість того, щоб займатися своєю роботою, вони виступають на мітингах і звинувачують уряд у зростанні цін?», - поцікавився він.

М.АЗАРОВ вважає, що в Україні спостерігається феномен чинників, які сприяють зростанню цін. «Якщо у всьому світі цінова ситуація або інфляція визначається трьома основними чинниками – монетарним, витратним і так званим спекулятивним, то у нас в Україні ще додається чинник виборів, який, всупереч усім економічним законам, викликає сплеск цін», - пояснив він.

При цьому М.АЗАРОВ повідомив, що зараз в Україні пропозиція м`яса перевищує рівень попиту. «Ми й виробили м`яса більше, і імпортували більше, тому баланс такий, який не передбачає зростання цін», - уточнив перший віце-прем`єр.

Крім того, М.АЗАРОВ доручив Міністерству аграрної політики, Міністерству економіки проаналізувати зростання цін на соняшникову олію. «Це питання потрібно негайно розглянути і внести пропозицію в Кабінет Міністрів для ухвалення рішення щодо обмеження вивозу, експорту соняшникової олії, введення квот, ліцензування. Ми виробили олії значно більше, зібрали врожай у декілька разів більший, ніж торік. То ж запитується, які чинники і підстави для зростання цін на соняшникову олію, окрім чинника виборів? У держави достатньо резервів і фінансових, і матеріальних, аби не допустити значного зростання цін на продукти харчування», - наголосив він.