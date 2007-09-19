Янукович сказав, що йому кортить дописати до гасла Ющенка

Лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ вважає, що суспільству вже набридли вибори, які стали авантюрою, і "помаранчеві сили" їх програють.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЯНУКОВИЧ заявив в ефірі телерадіокомпанії "Вінниччина".

"Я думаю, що на цих виборах результат помаранчевих буде набагато гіршим, ніж на минулих виборах. Тому що люди в усіх регіонах розчарувалися в них, а суспільству вже набридли вибори", - зазначив він.

В.ЯНУКОВИЧ додав, що Партія регіонів пішла на вибори з метою відстоювати свою позицію і добиватися, і щоб в країні панував закон. "Коли я читаю лозунги помаранчевих: "Закон має бути один для всіх", мені хочеться дописати там: "У тому числі і для нас", - зазначив він.

За словами В.ЯНУКОВИЧА, на цих виборах вже зареєстровано близько 700 іноземних спостерігачів. Партії, які беруть участь у виборах, також задіють весь свій актив для контролю за виборами. "І мені здається, що якщо помаранчева команда після цих виборів намагатиметься дестабілізувати ситуацію, вони отримають відповідь від всього українського народу. Я не бачу перспективи брехні і авантюрам, тому що саме їх дії призвели до авантюри з достроковими виборами, і перспектива у них одна – їх програти, я в цьому впевнений", - наголосив В.ЯНУКОВИЧ.