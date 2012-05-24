Єфремов каже, що Петрук сам винен

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.Єфремов заявив сьогодні журналістам.

О.Єфремов зауважив, що зараз буде проаналізовано відео з бійкою, котра сталася у ВР, і буде з’ясовано, що сталося.

«Один колега з опозиційного табору оступився і розбив собі голову. Наші депутати, всі, які були поруч, говорять про те, що його ніхто не бив, і в сутичці, яка відбулась, він сам оступився і, на жаль, отримав травму», - сказав він.

О.Єфремов також додав, що з представників фракції ПР ніхто не постраждав, в тому числі і народний депутат Вадим Колесніченко, якого, за його словами, опозиція «добре побила».

О.Єфремов при цьому додав, що вперше в своєму житті бачить, коли б’ють одного з авторів законопроекту за те, що він має протилежну думку.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у Верховній Раді сталася бійка між представниками фракцій Партії регіонів та "БЮТ-Батьківщина" і НУ-НС, які протестували проти мовного законопроекту «регіоналів».

Зокрема, з розсіченою головою було госпіталізовано до лікарні депутата М.Петрука.