Депутату-бютівцю розбили голову (фото)

Як передає кореспондент УНІАН, наразі у депутата М.Петрука розсічена голова і він весь стікає кров’ю. Стало відомо, що потерпілий перебуває в одному з приміщень ВР, куди не пускають журналістів.

Як повідомив УНІАН народний депутат Олександр Сочка, М.Петруку надають медичну допомогу. «Наскільки я чув з розмови лікарів, рану на голові потрібно зашивати», - сказав О.Сочка.

У цей час депутати від опозиції відходять від трибуни Верховної Ради. В залі лунають оплески. Аплодують депутати із фракцій опозиції, також лунають оплески в ложі помічників народних депутатів.

Також оплесками підтримали те, що було зірвано голосування за мовний законопроект, і деякі журналісти.

У президії парламенту на даний час перебуває близько 10 народних депутатів із фракції Партії регіонів.

У залі депутати в основному перебувають на своїх робочих місцях - як з фракцій опозиції, так і з парламентської більшості, і не залишають сесійну залу, хоча засідання оголошено закритим.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у Верховній Раді сталася бійка між представниками фракцій Партії регіонів та "БЮТ-Батьківщина" і НУ-НС, які протестували проти мовного законопроекту «регіоналів».