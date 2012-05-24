Автор скандального «мовного» закону потрапив у бійку в парламенті (фото)

19:40, 24 травня 2012
Політика
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Депути від опозиції бились із одним із авторів мовного законопроекту, «регіоналом» Колесніченком.

Колесніченко

Після закриття пленарного засідання парламенту депутати від опозиції розірвали сорочку на депутаті з фракції Партії регіонів Вадимові Колесніченку, який є одним з авторів мовного законопроекту.

Як передає кореспондент УНІАН, зокрема, народний депутат від фракції «БЮТ-Батьківщина» Олександр Гудима та депутат від НУ-НС Іван Стойко виштовхали В.Колесніченка з президії парламенту до ложі уряду і там почали його бити. До них приєдналися ще кілька народних депутатів. Вони розірвали на В.Колесніченку білу сорочку. Штовханину вдалося зупинити лідеру фракції «БЮТ-Батьківщина» Андрію Кожем’якіну, який закрив В.Колесніченка собою.

Кожем`якін, Колесніченко

Наразі В.Колесніченко залишив сесійну залу.

 

 

 

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