НУ-НС партійні списки вже не влаштовують

Заступник керівника виборчого штабу блоку "Наша Україна - Народна самооборона" Микола КАТЕРИНЧУК пропонує внести у проект нової Конституції України більшість норм Конституції Європейського Союзу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на прес-конференції у Вінниці.

"Ми пропонуємо внести у проект нової Конституції норми Конституції Європейського Союзу, що наблизить нас до вступу до ЄС", - заявив М.КАТЕРИНЧУК.

При цьому він висловив переконання, що введення таких норм дозволить громадянам отримати дієвий інструмент контролю за владою. "Адже будь-яка влада, яка не є підконтрольною громаді, не є ефективною у вирішенні проблем суспільства", - вважає заступник керівника виборчого штабу блоку НУ-НС.

М.КАТЕРИНЧУК також наголосив, що блок НУ-НС пропонує не тільки скасувати депутатську недоторканність і проводити вибори парламенту раз на 3 роки, а й змінити виборчу систему, повернувшись або до мажоритарної системи, або до змішаної системи із відкритими списками, "де самі виборці будуть вирішувати, кому представляти їхні інтереси у парламенті, а не керівництво політичних партій". "Пропорційна система виборів себе не виправдала, і, я думаю, що вона зробила великий крок назад від демократичного розвитку України", - зазначив він.

Заступник керівника виборчого штабу НУ-НС також зазначив, що його політична сила пропонує повністю повернутися до мажоритарної системи виборів на місцевому рівні. "Діюча пропорційна система із закритими списками призвела до безконтрольності місцевих рад, де більшість депутатів не пов’язані інтересами громади. Це негативно впливає на відчуття захищеності місцевих жителів і значно послаблює увагу влади до їх інтересів", - вважає М.КАТЕРИНЧУК.