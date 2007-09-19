Мартинюку розказали, чим королева Данії відрізняється від Ющенка

Перший заступник голови Верховної Ради України V скликання Адам МАРТИНЮК критикує Президента Віктора ЮЩЕНКА за відкриту агітацію на користь блоку “Наша Україна – Народна самооборона”.

Як передає кореспондент УНІАН, в інтерв’ю журналістам А.МАРТИНЮК сказав, що жалкує з приводу того, що навіть глава держави вже змушений виступати в ролі агітатора.

На думку А.МАРТИНЮКА, «Президент забув про свої державні функції і почав брати участь у мітингах, як звичайний член партії, і його посаду використовують для агітації за одну з політичних сил».

А.МАРТИНЮК зазначив, що тиждень тому під час зустрічі з делегацією данських парламентаріїв вони запитали, чи правда, що В.ЮЩЕНКО відмовляється від посади Президента України і балотується до парламенту. «Я здивувався і кажу – я взагалі-то не проти, краще б він був членом парламенту, ніж Президентом», - зазначив А.МАРТИНЮК.

За його словами, у свою чергу, він запитав парламентаріїв, чому вони зробили такі висновки. Вони розповіли, що по дорозі із аеропорту бачили багато рекламних щитів, на яких В.ЮЩЕНКО виступає «в ролі агітатора якоїсь політичної сили». За його словами, на запитання, чи можливо в їхній країні, щоб королева агітувала за якусь політичну силу на виборах, данці здивовано відповіли, що такого не може бути.