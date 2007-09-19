Томенко підрахував вірогідність об’єднання Партії регіонів і НУ-НС

Заступник лідера Блоку Юлії Тимошенко Микола ТОМЕНКО вважає, що створення нового демократичного уряду майже гарантоване за умови проходження на виборах до Верховної Ради лише трьох політичних сил: БЮТ, блоку “Наша Україна – Народна самооборона” та Партії регіонів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі М.ТОМЕНКА, про це він заявив сьогодні на прес-конференції в Ужгороді.

На його думку, за умов нинішнього високого ступеня невизначеності виборців можливі різні варіанти завершення виборчої кампанії. Причому її особливістю є те, що чим менше політичних партій подолають тривідсотковий бар’єр, тим більша вірогідність створення демократичної коаліції між Блоком Юлії Тимошенко і „Нашою Україною - Народною самообороною”.

За словами М.ТОМЕНКА, проаналізувавши всі дослідження експертів, можна зробити висновок: якщо до парламенту пройдуть три політичні сили – БЮТ, НУ-НС і Партія регіонів – то вірогідність створення демократичної коаліції БЮТ і НУ-НС становить 99%. 1% залишається на теоретичну можливість, що Партія регіонів сама набере у новій Верховній Раді 226 голосів.

На думку М.ТОМЕНКА, якщо до парламенту пройде чотири політичних сили – БЮТ, НУ-НС, Партія регіонів та КПУ – то вірогідність створення демократичної більшості БЮТ і НУ-НС становить 60%, 30% - для коаліції Партії регіонв і КПУ, і 10% - на об’єднання Партії регіонів і НУ-НС.

Коли ж до парламенту проходить п’ять політичних партій – БЮТ, НУ-НС, Партія регіонів, КПУ та Блок Литвина – рівновелика вірогідність (50/50) створення коаліції БЮТ - НУ-НС - Блок Литвина або Партія регіонів – КПУ - Блок Литвина. За таких обставин очевидно, що для об’єднання політичних сил будуть визначальними не ідеологічні обставини, а факт пропозиції висунення на посаду спікера.

„Для нашої політичної сили найбільш прийнятним є перший варіант, оскільки він майже стовідсотково гарантує, що між БЮТ і НУ-НС буде створена демократична більшість та коаліційний уряд, що дасть можливість реалізувати нашу програму „Український прорив”, яка зараз проходить всенародне обговорення в усіх регіонах України”, - зазначив М.ТОМЕНКО.