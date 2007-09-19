Томенко підрахував вірогідність об’єднання Партії регіонів і НУ-НС
Варіанти завершення виборчої кампанії
Заступник лідера Блоку Юлії Тимошенко Микола ТОМЕНКО вважає, що створення нового демократичного уряду майже гарантоване за умови проходження на виборах до Верховної Ради лише трьох політичних сил: БЮТ, блоку “Наша Україна – Народна самооборона” та Партії регіонів.
Як повідомили УНІАН у прес-службі М.ТОМЕНКА, про це він заявив сьогодні на прес-конференції в Ужгороді.
На його думку, за умов нинішнього високого ступеня невизначеності виборців можливі різні варіанти завершення виборчої кампанії. Причому її особливістю є те, що чим менше політичних партій подолають тривідсотковий бар’єр, тим більша вірогідність створення демократичної коаліції між Блоком Юлії Тимошенко і „Нашою Україною - Народною самообороною”.
За словами М.ТОМЕНКА, проаналізувавши всі дослідження експертів, можна зробити висновок: якщо до парламенту пройдуть три політичні сили – БЮТ, НУ-НС і Партія регіонів – то вірогідність створення демократичної коаліції БЮТ і НУ-НС становить 99%. 1% залишається на теоретичну можливість, що Партія регіонів сама набере у новій Верховній Раді 226 голосів.
На думку М.ТОМЕНКА, якщо до парламенту пройде чотири політичних сили – БЮТ, НУ-НС, Партія регіонів та КПУ – то вірогідність створення демократичної більшості БЮТ і НУ-НС становить 60%, 30% - для коаліції Партії регіонв і КПУ, і 10% - на об’єднання Партії регіонів і НУ-НС.
Коли ж до парламенту проходить п’ять політичних партій – БЮТ, НУ-НС, Партія регіонів, КПУ та Блок Литвина – рівновелика вірогідність (50/50) створення коаліції БЮТ - НУ-НС - Блок Литвина або Партія регіонів – КПУ - Блок Литвина. За таких обставин очевидно, що для об’єднання політичних сил будуть визначальними не ідеологічні обставини, а факт пропозиції висунення на посаду спікера.
„Для нашої політичної сили найбільш прийнятним є перший варіант, оскільки він майже стовідсотково гарантує, що між БЮТ і НУ-НС буде створена демократична більшість та коаліційний уряд, що дасть можливість реалізувати нашу програму „Український прорив”, яка зараз проходить всенародне обговорення в усіх регіонах України”, - зазначив М.ТОМЕНКО.