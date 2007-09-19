Гриценко сказав категоричне “ні” ініціативі Тимошенко

Скасування військового призову із першого січня матиме катастрофічні для армії наслідки. Про це в ефірі 5 каналу заявив представник першої п’ятірки Блоку “Наша Україна-Народна Самооборона” Анатолій Гриценко. "Якщо ми припинемо призов, то це означатиме розвал армії", - наголосив він. Про це повідомляє прес-служба блоку НУ-НС.

Він також зауважив, що після виборів і формування коаліції між Блоком “Наша Україна-Народна Самооборона” і БЮТ будуть узгоджені позиції між цими політичними силами з питання реформування української армії.