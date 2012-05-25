Бійкою у ВР зайнялися прокуратура і міліція

Про це УНІАН повідомив прес-секретар прокурора міста Києва.

Як повідомляв УНІАН, 24 травня у Верховній Раді було зірвано розгляд законопроекту про принципи мовної політики.

У сесійній залі ВР ввечері відбулася бійка представників фракції Партії регіонів з депутатами від "БЮТ-Батьківщини" і НУ-НС, які протестували проти мовного закону "регіоналів".

Коли почалася бійка, голова ВР Володимир Литвин закрив пленарне засідання і залишив президію парламенту.