Бійкою у ВР зайнялися прокуратура і міліція

11:19, 25 травня 2012
Політика
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Прокурор Києва доручив міліції провести перевірку за фактом вчорашніх подій у Верховній Раді  

Колесніченко

Про це УНІАН повідомив прес-секретар прокурора міста Києва.

Як повідомляв УНІАН, 24 травня у Верховній Раді було зірвано розгляд законопроекту про принципи мовної політики.

У сесійній залі ВР ввечері відбулася бійка представників фракції Партії регіонів з депутатами від "БЮТ-Батьківщини" і НУ-НС, які протестували проти мовного закону "регіоналів".

Коли почалася бійка, голова ВР Володимир Литвин закрив пленарне засідання і залишив президію парламенту.

 

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