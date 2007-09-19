Регіонали готові говорити з НУ-НС про нічну бійку

Київська міська організація Партії регіонів очікує на проведення сьогодні впродовж дня переговорів на рівні керівників штабів з блоком «Наша Україна – Народна самооборона» з приводу інциденту, що стався сьогодні вночі на Майдані Незалежності у Києві.

Як ідеться у повідомленні прес-служби Київської міської організації Партії регіонів, переданому агентству УНІАН, минулої ночі представники НУ-НС «намагалися встановити сцену з обох боків Майдану, при цьому маючи на руках лише заявку на проведення своєї акції, тоді як для встановлення сцени необхідно мати спеціальний ордер, якого у представників НУ-НС не було. Але це не завадило членам НУ-НС, зокрема, Ігорю ЖДАНОВУ, Кирилу КУЛІКОВУ, Валерію БОРИСОВУ наполягати на встановленні сцени на Майдані».

Представники Партії регіонів, йдеться у повідомленні, «прагнучи не допустити незаконних дій з боку опонентів, намагалися завадити їм це зробити, що спричинило штовханину».

Як повідомляв УНІАН, за словами представника блоку “Наша Україна – Народна самооборона” І.ЖДАНОВА, відповідно до поданих НУ-НС заявок до КМДА на проведення передвиборчих зустрічей з громадянами на Майдані Незалежності розпочався монтаж сцени. Після того, як була встановлена перша конструкція, сюди прибули активісти Партії регіонів і почали встановлювати прямо посеред конструкцій свої намети, повідомив І.ЖДАНОВ, зазначивши, що “постраждалих, звісно, не було”.

“Була певна така штовханина. Але ми провели переговори і домовились про "нульовий варіант": ми прибираємо сцену, відповідно прибираються намети Партії регіонів, і завтра за участю Блока Юлії Тимошенко проводяться переговори щодо використання Майдану в межах передвиборчої агітації”, - додав представник блоку НУ-НС.

І.ЖДАНОВ висловив сподівання, що такий інцидент навряд чи повториться, оскільки 19 вересня відбудуться певні переговори - хто, коли, де буде ставити сцени, коли проводити акції тощо.