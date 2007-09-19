Ющенко готує неприємний сюрприз для Черновецького

Президент України Віктор ЮЩЕНКО пропонує внести зміни до законодавства, що передбачають надання дозволу місцевим радам достроково припиняти повноваження міських голів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на нараді з керівниками місцевих державних адміністрацій різних рівнів.

Зокрема, В.ЮЩЕНКО виходить з ініціативою дозволити місцевим радам приймати рішення про дострокове припинення повноважень мерів, але якщо на повторних виборах цей мер знову перемагає, відповідна рада має бути розпущена.