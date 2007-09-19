Тимошенко каже, що Гриценко заборонив військовим зустрічатися з нею

Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО підписала у Чернігові зобов’язання перед військовослужбовцями за відсутності представників Збройних Сил, які не з’явилися на зустріч. Про це вона повідомила вчора ввечері у прямому ефірі Чернігівської ОДТРК.

Як передає кореспондент УНІАН, за інформацією Ю.ТИМОШЕНКО, міністр оборони заборонив військовим зустрічатися з нею. Як констатувала лідер БЮТ, зобов’язання довелося підписувати лише перед представниками ЗМІ.

«Мені шкода, що політичні сили, які мають амінресурс, так поводяться. Мені боляче від цього», - сказала вона.

Ю.ТИМОШЕНКО пообіцяла особисто зателефонувати міністру оборони Анатолію .ГРИЦЕНКУ і дізнатися, чому так сталося, чому так ставляться до партнерів.

За словами Ю.ТИМОШЕНКО, виборча кампанія має запам’ятатися людям не лише рекламними відероликами та обіцянками, тому БЮТ як політична сила бере зобов’язання перед різними соціальними верствами українського суспільства.

У зобов’язанні перед військовослужбовцями, наголосила лідер БЮТ, виписані кроки з подальшої розбудови Збройних сил України: зокрема, йдеться про створення професійного війська з січня 2009 року, скасування призову до лав Збройних Сил з 1 січня 2008 року, поліпшення матеріальних та житлових умов військовослужбовців.

Як повідомляв УНІАН, Блок Юлії Тимошенко планує скасувати з січня 2008 року призов на строкову військову службу, а до 2009 року перевести армію на професійну основу.

5 серпня міністр оброни України Анатолій ГРИЦЕНКО на прес-конференції в УНІАН висловив сподівання, що буде знайдено спільну з БЮТ позицію щодо переходу на контрактну армію.

“Я, зі свого боку, зроблю все, щоб це не було проблемою .... Юлія Володимирівна (ТИМОШЕНКО – УНІАН), коли була головою уряду, зобов’язалась і виконувала програму Президента “10 кроків назустріч людям”. Так само вона письмово зобов’язалась спільно з блоком НУ-НС виконувати положення цієї програми”, - сказав А.ГРИЦЕНКО.

Він нагадав, що програма “10 кроків назустріч людям” передбачає, що перехід на контрактну армію відбудеться наприкінці 2010 року.

Крім того, перебуваючи 17 вересня на Рівненському загальновійськовому полігоні, міністр наголосив, що будь-які ініціативи політичних сил щодо реформування армії та оборонної політики повинні узгоджуватися з Президентом Віктором ЮЩЕНКОМ.