Євросуд зобов'язав Україну припинити катування затриманих

Як повідомили УНІАН у прес-службі Мін’юсту з посиланням на міністра юстиції Олександра Лавриновича, про це йдеться у рішенні Європейського суду з прав людини від 15 травня 2012 року у справі «Каверзін проти України», яке отримало Міністерство юстиції України.

У цій справі Європейський суд констатував порушення статті 3 («Заборона катування») Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод у зв’язку з катуванням заявника працівниками міліції, неефективним розслідуванням його відповідних скарг, ненадання йому адекватної медичної допомоги та застосування до нього наручників в Дніпропетровській виправній колонії № 89.

При цьому, Європейський суд зазначив, що він неодноразово визнавав наявність порушень статті 3 Конвенції у справах щодо України у зв’язку з жорстоким поводженням з особами, які тримаються під вартою, з боку працівників міліції і відсутністю ефективного розслідування відповідних скарг, що свідчить про існування на національному рівні системної проблеми.

Тому, констатувавши порушення Конвенції у справі заявника та присудивши йому відповідне відшкодування, Європейський суд зобов’язав державу терміново реформувати правову систему, щоб забезпечити викорінення практики катування осіб, які тримаються під вартою, та забезпечити проведення ефективного розслідування відповідно до статті 3 Конвенції у кожній конкретній справі, в якій заявляється небезпідставна скарга про жорстоке поводження, та ефективне виправлення на національному рівні будь-яких недоліків такого розслідування».