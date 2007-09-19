Тимошенко знялася у кіно

Сьогодні у Києві відбулася презентація документального фільму «Мати й мачуха», де в ролі автора та ведучої виступила Юлія Тимошенко. У фільмі лідер БЮТ подорожує Неаполем і спілкується з українцями, які працюють там нелегально.

Фільм «Мати й мачуха» - це документальне дослідження про життя українських заробітчан за кордоном, зазначає прес-служба БЮТ.

Переважна більшість українських заробітчан в Італії - а це жінки від 30 до 50 років - перебувають там переважно тому, що в цій країні користується попитом жіноча праця: догляд за людьми похилого віку та дітьми, а також хатня робота. Але при цьому власні родини цих жінок у 80% випадків розпадаються.

Юлія Тимошенко після презентації фільму повідомила, що в Італії легально та нелегально працюють від 3 до 4 мільйонів українців. Вона була вражена рівнем освіти українських емігрантів в Італії.

Лідер БЮТ наголосила, що треба зупинити відтік інтелекту та молоді з України.

Юлія Тимошенко зазначила, що мінімальна зарплата в Італії на «чорних» роботах становить приблизно 5000 гривень, додавши при цьому, що «зростання зарплати та створення робочих місць в Україні – це питання національної безпеки».

Юлія Тимошенко пообіцяла, що після приходу БЮТ до влади будуть створені сприятливі умови для повернення українських емігрантів додому та запропонувала створити центри адаптації, де будуть допомагати емігрантам, які повернулися в Україну.

«Я було дико вражена, коли мені розповіли, що померлих українських емігрантів неможливо вивезти з Італії, бо українська влада не допомагає в цьому», - сказала вона.

«Тим людям, які були позбавлені життя на чужині, я хочу, щоб Україна стала матір’ю і вже ніколи більше не ставала мачухою для своїх дітей», - підсумувала Юлія Тимошенко.